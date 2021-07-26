В Сумах будут судить врача-наркозакладчика

Окружной прокуратурой города Сумы утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего наркоторговца.
По данным следствия, молодой человек в г. Сумы организовал наркоторговлю. В частности, задокументировано, что только в течение трех дней он сделал 27 закладок с психотропным веществом PVP. Примечательно, что молодой человек работает врачом-интерном в одном из медицинских учреждений. В поле зрения стражей порядка он попадает впервые.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ, совершенные повторно) УК Украины. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Деятельность наркоторговца-закладчика остановлена сотрудниками Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Оперативники Сумского районного управления полиции задокументировали преступную деятельность 20-летнего местного жителя, занимавшегося незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ....
К 6 годам лишения свободы осужден 20-летнего наркозакладчика....
До 15 лет лишения свободы грозит ахтырчанину, который организовал наркоторговлю в крупном размере....
К 4 годам и 1 месяцу лишения свободы приговорена женщина, которая незаконно получала наркотические средства и реализовывала их соответствующим лицам....
На Сумщине к 6 годам лишения свободы осужден наркоторговец....