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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:13571

В Сумах будут судить врача-наркозакладчика

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Окружной прокуратурой города Сумы утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего наркоторговца.

По данным следствия, молодой человек в г. Сумы организовал наркоторговлю. В частности, задокументировано, что только в течение трех дней он сделал 27 закладок с психотропным веществом PVP. Примечательно, что молодой человек работает врачом-интерном в одном из медицинских учреждений. В поле зрения стражей порядка он попадает впервые.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ, совершенные повторно) УК Украины. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Деятельность наркоторговца-закладчика остановлена сотрудниками Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Право Наркодилер
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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