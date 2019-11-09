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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:36327

Сумчанка взяла «бронзу» на чемпионате мира

Наконец и у Сумщины есть медаль чемпионата мира по грепплингу, который продолжается в Белграде.

В нелегких схватках, имея в своем активе три победы и одно досадное поражение в полуфинале, Светлана Скрипнык добыла бронзовую награду, сообщил главный тренер сборной Украины сумчанин Сергей Чередниченко.

Завтра на ковер выйдут еще три представителя Сумщины, чтобы доказать, что наша школа является конкурентной и победной.

Спорт Грэпплинг Светлана Скрипник
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