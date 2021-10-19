Роменские футзалисты взяли очко в Черкассах

В восточной группе роменский «Рятувальник» играл в гостях против «Черкассыоблэнерго».
Счет открыли хозяева на 3-й минуте, - Сергей Дедов. Спустя 5 минут роменчане счет сравняли, - Станислав Носок. На 14-й черкащане снова впереди, - дубль оформил Дедов. Но в начале второго тайма гости вновь сравняли, - Антон Кончаков. На 35-й минуте он же выводит роменчан вперед. Но за 2 минуты до конца теперь уже сравнивают хозяева, - Денис Соцкий.
В итоге 3:3, у «Рятувальника» 4 очка в 3 играх и 3-е место в группе.
Ивано-франковский «Ураган» сумчанина Артема Фаренюка разгромил косовский «Личени» и досрочно вышел в Элит-раунд Лиги чемпионов....
Чемпион Украины «Ураган» из Ивано-Франковска стартовал в основном раунде Лиги чемпионов по футзалу....
«Рятувальник» и «Технология-Агросвит» узнали соперников во втором предварительном раунде Кубка Украины....
23 октября прошли игры 2-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....
Сегодня, 22 октября, в Сумах прошла игра 8-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....