Роменские футзалисты взяли очко в Черкассах 30 октября прошли матчи 3-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

В восточной группе роменский «Рятувальник» играл в гостях против «Черкассыоблэнерго».

Счет открыли хозяева на 3-й минуте, - Сергей Дедов. Спустя 5 минут роменчане счет сравняли, - Станислав Носок. На 14-й черкащане снова впереди, - дубль оформил Дедов. Но в начале второго тайма гости вновь сравняли, - Антон Кончаков. На 35-й минуте он же выводит роменчан вперед. Но за 2 минуты до конца теперь уже сравнивают хозяева, - Денис Соцкий.

В итоге 3:3, у «Рятувальника» 4 очка в 3 играх и 3-е место в группе.