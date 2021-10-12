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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:48280

На Сумщину идет атмосферный фронт

Как сообщает Сумской областной гидрометцентр, 28 октября из-за атмосферного фронта в Сумской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ночью и утром слабый туман.

Ветер западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью +1..+6°C, днем +7..+12°C.

29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +3..+8°C, днем +10..+15°C.

Общество Прогноз погоды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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