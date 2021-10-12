На Сумщину идет атмосферный фронт

Ветер западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью +1..+6°C, днем +7..+12°C.
29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +3..+8°C, днем +10..+15°C.
В субботу и воскресенье на Сумщине сохранится преимущественно сухая, без существенных осадков погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Последние дни перемещение воздушных масс в антициклоне создало настоящие температурные качели....
Дождливый циклон покинул территорию Украины, поэтому в ближайшие дни в Сумской области ожидается преимущественно сухая погода с температурой характерной для...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем в...