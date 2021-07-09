В центре Сум столкнулись две маршрутки

Столкновение между двумя маршрутками произошло возле остановки общественного транспорта около «МакДональдса».
Как сообщают свидетели, никто не пострадал. Автомобили получили незначительные механические повреждения.
Маршрутки взорвали пассажиров и остались выяснять обстоятельства ДТП.
Подробности выясняются, пишет Сумыпост.
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