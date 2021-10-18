Команды с Сумщины получили соперников в Кубке Украины

27 октября в Доме футбола УАФ состоялась жеребьевка второго и третьего этапов Кубка Украины по футзалу.
Второй предварительный этап:
«Урожай» (Черновцы) – «Ужнет» (Урожай)
«Б.Е.Д.А.» (Николаев) – «Легион» (Днепр)
«Любарт» (Луцк) - «Автомобилист-Бульвар» (Житомир)
«Human» (Днепр) – «Comfort Life» (Буча)
«Геология» (Кременчуг) – «Технология-Агросвит» (Сумы)
«SkyUp» (Киев) – КИВС «Энергия-2» (Львов)
«Бастион» (Львов) – «Юриновация» (Киев)
«Адвокат и Ко» (Кременчуг) – «ЗАПОРОЖПРОМГРУПП» (Запорожье)
«Clust-НПУ» (Киев) – «Гепард» (Харьков)
«In.IT» (Львов) – «INTER» (Донецк)
«Галицкая сдоба» (Львов) – «Славута» (Славута)
«SKIDKA» (Киев) – «Никма» (Запорожье)
«Рятувальник» (Ромны) – «BudmonsteR» (Киев)
«Ураган-2-КФВ» (Ивано-Франковск) – «Хмельницкие деликатесы» (Хмельницкий)
Базовые даты матчей: 6-7 (первые поединки) и 20-21 ноября (ответные матчи).
Третий предварительный этап:
«Адвокат и Ко» (Кременчуг) – «ЗАПОРОЖПРОМГРУПП» (Запорожье)/»Галицкая сдоба» (Львов) – «Славута» (Славута)
«Human» (Днепр) – «Comfort Life» (Буча)/»Любарт» (Луцк) – «Автомобилист-Бульвар» (Житомир)
«Рятувальник» (Ромны) – «BudmonsteR» (Киев)/»Б.Е.Д.А.» (Николаев) – «Легион» (Днепр)
«Урожай» (Черновцы) – «Ужнет» (Ужгород)/»Clust-НПУ» (Киев) – «Гепард» (Харьков)
«In.IT» (Львов) – «INTER» (Донецк)/»Бастион» (Львов) – «Юриновация» (Киев)
«SKIDKA» (Киев) – «Никма» (Запорожье)/»Ураган-2-КФВ» (Ивано-Франковск) – «Хмельницкие Деликатесы» (Хмельницкий)
«SkyUp» (Киев) – КИВС «Энергия-2» (Львов)/»Геология» (Кременчуг) – «Технология-Агросвит» (Сумы)
Базовые даты матчей: 4-5 декабря (первые поединки) и 18-19 декабря (ответные матчи).
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