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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:18250

В Шостке разыскивают двух мошенниц, завладевших сбережениями пенсионера

Назвавшись социальными работницами, злоумышленницы, под предлогом проведения «денежной реформы», узнали место тайника 68-летнего жителя поселка Воронеж и похитили оттуда 39 000 гривен.

В полицию с заявлением о краже денег обратился пенсионер, проживающий в поселке Воронеж Шосткинского района. Мужчина рассказал, что днем к нему домой пришли две неизвестные женщины, которые в разговоре назвались социальными работницами. Они рассказали, что в стране проводится денежная реформа, во время которой купюры старого образца будут менять на новые. Чтобы помочь пожилым гражданам, они ходят по домам и переписывают номера старых купюр, чтобы в дальнейшем их обменять.

Пенсионер пригласил женщин в дом, где достал из тайника часть своих сбережений и показал их «соцработницам». Те переписали номера и, пообщавшись с хозяином, ушли.

Проведя «гостей» и вернувшись в дом, мужчина решил проверить свои сбережения, которые были надежно спрятаны, однако кошелек с 39 000 гривнами был пуст.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц злоумышленниц.

Правоохранители еще раз напоминают - в Украине не проводится никакая денежная реформа. Каждый незнакомец, который попытается заговорить с вами на эту тему, — мошенник. Ни в коем случае не впускайте такого гостя в дом, но сразу же наберите номер «102» и расскажите о нем полицейским.

Также следует сообщать обо всех незнакомцах, приехавших в вашу деревню или городок и, ходя по домам, предлагают товар или просят помощи. Расскажите о подобных мошенничествах своим стареньким родственникам и знакомым, ведь именно пенсионеры чаще всего становятся жертвами таких злодеяний, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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