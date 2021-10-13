Не дивлячись на червону зону, у Сумах проведуть масову акцію «Будь у просторі здоров’я» З метою підвищення рівня компетентностей молоді, пошуку та втілення нових сучасних форм роботи з молоддю, серед яких одну з головних позицій сьогодні займають проекти неформальних спортивних рухів, Міністерством молоді та спорту України передбачено організацію та проведення з 11 жовтня по 10 грудня 2021 року Всеукраїнської молодіжної акції «Будь у просторі здоров’я».

Одним з її головних завдань є презентація успішних проектів неформальних спортивних рухів та надання допомоги щодо їх впровадження на рівні територіальних громад.

Отже, 1 листопада 2021 року в приміщенні МЦ "Романтика" відбудеться тур Акції в м.Суми.

Орієнтовна програма Акції передбачає наступні активності:

10:00 - 14:00 - фото зйомка представників вуличних культур міста;

16:00 - 17:00 активний майстер клас для дітей до 10 років;

17:00 - 18:00 активний майстер клас для підлітків та дорослих;

18:00 - 19:00 лекція/презентація про діяльність платформи "Street Culture" для всіх бажаючих;

19:00 - 20:00 питання та відповіді.

Звертаємо особливу увагу на те, що під час проведення Акції організаторами буде забезпечено дотримання встановлених законодавством вимог із запобігання поширення респіраторної хвороби COVID-19, враховуючи рівень епіднебезпеки, що буде діяти на момент проведення Акції для м.Суми та Сумської області.

Для участі у заходах Акції зацікавленим особам необхідно зареєструватися до 28 жовтня 2021 року за наступним посиланням: https://forms.gle/rCof2Pgi4osGWBMG7.