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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:08137

На Сумщине полицейские разыскали пропавшего несовершеннолетнего

Меньше суток понадобилось сотрудникам ювенальной превенции, чтобы установить местонахождение 17-летнего парня.

Вчера в дежурную часть Сумского районного управления полиции позвонила женщина и сообщила, что около 15:30 ее сын ушел из дома и скрылся. На поиски парня были задействованы полицейские города и ориентированы на другие подразделения полиции.

Уже через несколько часов поисков полицейским удалось установить местонахождение подростка. Как оказалось, все это время Юрий был в городе Бурынь.

Жизни и здоровью парня ничего не угрожает. С несовершеннолетним беглецом полицейские провели воспитательную беседу по поводу недопустимости такого поведения. А он в свою очередь пообещал сделать надлежащие выводы и не повторять подобные поступки в будущем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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