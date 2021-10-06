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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:59205

Центр Сум остался без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

Для проведения аварийно-ремонтных работ на ул. Покровской временно прекращено водоснабжение ул. Александра Анищенко 4, ул. Перекопская 7, 9, 11, 12, 12/2, 12/3, 12/17, 12/18, 13, 14/3, 14/6, 15, 16, 17, 18, ул. Первомайская 9, 13, ул. Петропавловская 52, 52/1а, 52/6, 59, 60, 60/52, 61, 62, 62/1, 63, 64, 65, 66, 66/2, 66/5, 66/8, 68, 73а, ул. Покровская, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 16/1, 23, 25, пл. Покровская, 3, 9, 11, 13, 13а, 9б.

Общество Отключение воды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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