9 листопада відбудеться радіодиктант національної єдності Держкомтелерадіо закликає громадськість долучитися до Радіодиктанту національної єдності, який традиційно відбудеться 9 листопада, до Дня української писемності та мови. Радіодиктант транслюватиметься о 10:00 на всіх платформах Суспільного мовлення.

Флешмоб відбувається вже 21 рік поспіль, а започаткований він був 2000 року командою Українського радіо.

«За останні роки ми суттєво змінили підхід до Радіодиктанту. Сьогодні Радіодиктант – це не перевірка знань. Ми нікому не будемо ставити «двійки». Радіодиктант національної єдності – це наймасовіший осінній флешмоб, покликаний звернути увагу на українську мову, популяризувати українську мову. Тож навіть якщо ваша професія ніяк не пов’язана з мовознавством, чи навіть якщо ви поки що не опанували українську мову, Радіодиктант – теж для вас», – зазначив в ефірі Українського радіо член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу радіо, керівник проекту «Радіодиктант» Дмитро ХОРКІН.

Як уточнила координаторка Радіодиктанту Юлія ШЕЛУДЬКО, флешмоб укотре виходить за межі суто радіоформату, й транслюватиметься на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного. Так, спецефір «Суспільної студії» транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі UA:ПЕРШИЙ, регіональних суспільних мовниках, ютуб-каналі UA: ПЕРШИЙ та на фейсбук-сторінках Суспільне мовлення, UA: ПЕРШИЙ та регіональних філій Суспільного. І традиційно Радіодиктант звучатиме по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.

Автором тексту та читцем цьогорічного Радіодиктанту буде культовий український письменник Юрій АНДРУХОВИЧ. Він уже починає працювати над текстом. Вже зовсім скоро буде оголошено тему Радіодиктанту. До методичної роботи над Радіодиктантом національної єдності долучиться Лариса МАСЕНКО – українська мовознавиця, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» і провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України.

Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти й викладачі навчальних закладів, але щороку диктант розширює межі – у ньому беруть участь представники найрізноманітніших професій, а також відомі спортсмени, актори, бізнесмени та політики. Студію для гостей облаштовують у читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського, де й цьогоріч відомі українці писатимуть диктант із дотриманням карантинних вимог.