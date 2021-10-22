На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом и летнюю кухню 21 октября в 23:31 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сарая по ул. Победы в с. Голубовка на Шосткинщине.

О пожаре сообщила соседка, которая увидела дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 11-й государственной пожарно-спасательной части и 36-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю и стены по всей площади и вещи домашнего обихода, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные жилой дом и летнюю кухню. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, который был расположен на расстоянии 1 км от очага горения.

В 00:19 возгорание локализовали, а в 2:37 - потратив на тушение почти 10 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.