На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом и летнюю кухню

О пожаре сообщила соседка, которая увидела дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 11-й государственной пожарно-спасательной части и 36-го государственного пожарно-спасательного поста.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю и стены по всей площади и вещи домашнего обихода, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные жилой дом и летнюю кухню. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, который был расположен на расстоянии 1 км от очага горения.
В 00:19 возгорание локализовали, а в 2:37 - потратив на тушение почти 10 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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