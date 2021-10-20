На Сумщине 20 летальных случаев, связанных с COVID-19, за сутки (подробности)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 94 942 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1649 летальных случаев, за прошедшие сутки - 20 (Конотопский р-н - 7, Ахтырский р-н - 8, Роменский р-н - 2, Сумский р-н - 2, Шосткинский р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 82 879 человек, из них за минувшие сутки - 519 (Конотопский р-н - 45, Ахтырский р-н - 173, Роменский р-н - 12, Сумской р-н - 229, Шосткинский р-н - 60).
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