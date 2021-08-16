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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:48852

Ушел из жизни настоятель храма на Сумщине

19 октября на 77-м году ушел из жизни настоятель Архангело-Михайловского храма села Ображеевка Шосткинской громады протоиерей Василий Ворушило.

Об этом сообщают в Фейсбук-сообществе Шостка православная.

«Отец Василий не выдержала осложнений после перенесенной инфекции, и сегодня Господь забрал его к Себе», - говорится в сообщении.

Общество Утрата
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Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
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Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
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Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
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10.00; 12.10; 13.30; 14.40; 15.40; 17.00
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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