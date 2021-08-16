Ушел из жизни настоятель храма на Сумщине 19 октября на 77-м году ушел из жизни настоятель Архангело-Михайловского храма села Ображеевка Шосткинской громады протоиерей Василий Ворушило.

Об этом сообщают в Фейсбук-сообществе Шостка православная. «Отец Василий не выдержала осложнений после перенесенной инфекции, и сегодня Господь забрал его к Себе», - говорится в сообщении.