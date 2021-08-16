Ушел из жизни настоятель храма на Сумщине

Об этом сообщают в Фейсбук-сообществе Шостка православная.
«Отец Василий не выдержала осложнений после перенесенной инфекции, и сегодня Господь забрал его к Себе», - говорится в сообщении.
Сегодня ушла из жизни главный специалист архивного отдела Ахтырской районной государственной администрации Татьяна Веретун....
Сегодня, 9 сентября, остановилось сердце Натальи Шейко....
Коллектив управления здравоохранения Сумского городского совета глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти заведующей консультативно-диагностического отделения № 2 КНП «Детская клиническая...
Сегодня, 16 августа, на 86- м году жизни перестало биться сердце почетного гражданина города Сумы, легендарного легкоатлета Владимира Степановича Голубничего....
Сегодня, 16 августа, ушла в вечность Жовкла Елена Ивановна, заместитель директора Сумской областной гимназии-интерната для талантливых и творчески одаренных детей....