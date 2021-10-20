На Сумщине еще 912 человек подхватили коронавирус

В Украине – 18 912 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1447 детей и 435 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 5468 человек; летальных случаев - 495; выздоровели - 7605 человек; осуществлено тестирований за сутки - 137355 (в частности методом ПЦР - 67258, методом ИФА - 14142), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 55955.
За все время пандемии в Украине заболело - 2679185 человек; выздоровели - 2344799 человек; летальных исходов - 61 843; проведено ПЦР-тестов - 13709705.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 1023 случая;
- Винницкая область - 444 случая;
- Волынская область - 496 случаев;
- Днепропетровская область - 1253 случая;
- Донецкая область - 1040 случаев;
- Житомирская область - 640 случаев;
- Закарпатская область - 239 случаев;
- Запорожская область - 1225 случаев;
- Ивано-Франковская область - 446 случаев;
- Киевская область - 562 случая;
- Кировоградская область - 112 случаев;
- Луганская область - 742 случая;
- Львовская область - 943 случая;
- Николаевская область - 437 случаев;
- Одесская область - 1606 случаев;
- Полтавская область - 935 случаев;
- Ровенская область - 782 случая;
- Сумская область - 912 случаев;
- Тернопольская область - 588 случаев;
- Харьковская область - 1242 случая;
- Херсонская область - 947 случаев;
- Хмельницкая область - 954 случая;
- Черкасская область - 544 случая;
- Черновицкая область - 622 случая;
- Черниговская область - 178 случаев.
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