На Сумщине еще 912 человек подхватили коронавирус За вторник в Сумской области подтвердили 912 случаев заболевания COVID-19.

В Украине – 18 912 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1447 детей и 435 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 5468 человек; летальных случаев - 495; выздоровели - 7605 человек; осуществлено тестирований за сутки - 137355 (в частности методом ПЦР - 67258, методом ИФА - 14142), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 55955.

За все время пандемии в Украине заболело - 2679185 человек; выздоровели - 2344799 человек; летальных исходов - 61 843; проведено ПЦР-тестов - 13709705.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 1023 случая;

- Винницкая область - 444 случая;

- Волынская область - 496 случаев;

- Днепропетровская область - 1253 случая;

- Донецкая область - 1040 случаев;

- Житомирская область - 640 случаев;

- Закарпатская область - 239 случаев;

- Запорожская область - 1225 случаев;

- Ивано-Франковская область - 446 случаев;

- Киевская область - 562 случая;

- Кировоградская область - 112 случаев;

- Луганская область - 742 случая;

- Львовская область - 943 случая;

- Николаевская область - 437 случаев;

- Одесская область - 1606 случаев;

- Полтавская область - 935 случаев;

- Ровенская область - 782 случая;

- Сумская область - 912 случаев;

- Тернопольская область - 588 случаев;

- Харьковская область - 1242 случая;

- Херсонская область - 947 случаев;

- Хмельницкая область - 954 случая;

- Черкасская область - 544 случая;

- Черновицкая область - 622 случая;

- Черниговская область - 178 случаев.