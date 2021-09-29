Сумские дзюдоисты отличились в Черновцах

Воспитанники сумской КДЮСШ «Динамо» выиграли три медали на турнире: 1 место - Иван Мордовец, 2 места - Лев Стародуб и Ярослав Цыганюк.
Подготовил спортсменов тренер Алексей Филатов.
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