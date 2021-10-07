В Сумах осталось всего 6 свободных коек для взрослых больных COVID-19 Лечатся в стационарах 459 человек.

Статистику предоставила сегодня, 18 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 459 человек (на 162 больше, чем неделей ранее). Это на 55% больше.

В том числе в 5-й горбольнице лечится 275 человек (+29), в том числе, 12 в отделении интенсивной терапии, 6 на ИВЛ.

В больнице Святого Пантелеймона 89 больных (+38), в том числе 6 в отделении интенсивной терапии.

В горбольнице № 4 46 больных (больница начала принимать пациентов на прошлой неделе), з на ИВЛ.

В детской больнице 29 пациентов с подтверждённым диагнозом (+8), 20 с подозрением, 4 - в отделении интенсивной терапии c коронавирусной инфекцией.

Всего в городских больницах 6 свободных коек для взрослых (-49), и 66 для детей (-28), - все с кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 49 (+8), 4 в отделении интенсивной терапии, 4 на ИВЛ. В областном госпитале для ветеранов 96 пациентов (+30), 4 в отделении интенсивной терапии, 3 на ИВЛ.