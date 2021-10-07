В Сумах количество активных больных коронавирусом выросло на 40% Об этом сегодня, 18 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

За прошлую неделю в Сумах коронавирусом заболели 1865 сумчан (это на 24% больше, чем неделей ранее (1503). Среди заболевших 27 детей и 1 медработник. На прошлой неделе зафиксировано 34 летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни (неделей ранее - 18). Выздоровело 788 пациентов (+419), среди которых 100 детей и 10 медработников. Продолжает болеть на сегодня 3689 человек (+1053). Это на 40% больше, чем неделей ранее.

Всего по итогам недели выздоровели 89,6% больных (было 91,8%). На сегодня коронавирусную болезнь выявлено у 41 080 сумчан, среди них 4,9% - дети. Всего заболело 2030 детей, 81,2% выздоровели, 382 детей продолжают лечение. Заболело 1515 медработников, 97,5% выздоровели, 31 лечится, 7 умерли.

Зарегистрировано 599 летальных случаев, - 1,5% от всех обнаруженных случаев.