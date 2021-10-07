В Сумах заняты больше 80% ковидных коек

Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в сравнении с предыдущей неделей выросло на 18%. Количество активных больных выросло на 28%. Выросло и количество госпитализированных в городские больницы.
На протяжении последней недели ежедневные цифры выявления новых случаев составляли около 270 в сутки, больше всего было в среду, 20 октября – 553 случая.
Кроме значительного прироста больных, увеличивается количество стационарных пациентов. Это привело к тому, что в ковидных больницах занято больше 80% коек с кислородом. Сейчас развернуты дополнительные койки в больнице Святого Пантелеймона и начата госпитализация в больницу № 4. С субботы начата госпитализация в областную клиническую больницу. Также рассматривается открытие отделения в центральной городской больнице.
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