В Кролевце пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 7 октября в 20:51 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в пер. Олимпийский г. Кролевец.

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 17-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 3 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома.

В 21:26 возгорание локализовали, а в 21:40 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.