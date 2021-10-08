В Кролевце пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 17-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 3 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома.
В 21:26 возгорание локализовали, а в 21:40 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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