В Сумах повысили тарифы на проезд в маршрутках Сегодня, 8 октября, на заседании исполкома Сумского горсовета было принято решение «Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме».

После часового обсуждения было принято решение, согласно которому стоимость проезда теперь будет составлять 10 грн, для младших школьников – 5 грн. Для маршрута № 51 до Песчаного тариф будет 13 грн (по Сумам 10 грн), для младших школьников – 5 грн. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном веб-сайте Сумского городского совета.