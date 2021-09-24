В Сумах повысили тарифы на проезд в маршрутках

После часового обсуждения было принято решение, согласно которому стоимость проезда теперь будет составлять 10 грн, для младших школьников – 5 грн.
Для маршрута № 51 до Песчаного тариф будет 13 грн (по Сумам 10 грн), для младших школьников – 5 грн.
Решение вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном веб-сайте Сумского городского совета.
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