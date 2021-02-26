На Сумщине отравились двое детей Вчера с тяжелыми отравлениями в больницы попали двое детей: 3-летняя девочка и 17-летний парень.

Вчера в Роменскую ЦРБ с диагнозом острое отравление медикаментами попала 3-летняя девочка. А в Сумах в тот же день, в больницу был госпитализирован 17-летнего парня, который отравился алкоголем. В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей.

Уважаемые родители! Помните, чтобы избежать трагических событий, необходимо быть бдительными и внимательными к своим детям, проявлять больше заботы и интересоваться их жизнью, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.