Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:43270

На Сумщине отравились двое детей

Вчера с тяжелыми отравлениями в больницы попали двое детей: 3-летняя девочка и 17-летний парень.

Вчера в Роменскую ЦРБ с диагнозом острое отравление медикаментами попала 3-летняя девочка. А в Сумах в тот же день, в больницу был госпитализирован 17-летнего парня, который отравился алкоголем. В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей.

Уважаемые родители! Помните, чтобы избежать трагических событий, необходимо быть бдительными и внимательными к своим детям, проявлять больше заботы и интересоваться их жизнью, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Отравление детей
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Причин вспышки заболевания в школе на Сумщине не нашли, но нарушения есть
22.09.2021 08:56

Причин вспышки заболевания в школе на Сумщине не нашли, но нарушения есть

В адрес Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области 16.09.2021 года поступило телефонное сообщение начальника отдела образования Поповского сельского совета Конотопского...

На Сумщине в школе отравились 26 детей и 5 взрослых?
17.09.2021 08:21

На Сумщине в школе отравились 26 детей и 5 взрослых?

Госпродпотребслужба проводит проверку случаев заболевания в опорном учебном заведении «Поповское заведение общего среднего образования I-III ст.»....

В спортлагере на Прикарпатье отравились дети: в том числе сумчане
23.07.2021 11:25

В спортлагере на Прикарпатье отравились дети: в том числе сумчане

На Прикарпатье, по состоянию на 6:00 утра 23 июля, в Яремчанскую больницу госпитализированы восемь детей с диагнозом «острый гастроэнтероколит», еще...

Конотопское ПТУ оштрафовали за отравление учеников
05.05.2021 10:12

Конотопское ПТУ оштрафовали за отравление учеников

Второй апелляционный административный суд признал законным штраф в размере 41 тыс. грн в отношении...

В Сумах двое несовершеннолетних девушек отравились лекарствами
26.02.2021 19:13

В Сумах двое несовершеннолетних девушек отравились лекарствами

Сегодня, 26 февраля, в Сумскую областную детскую больницу доставили двух девушек по 16 лет с отравлением лекарственными препаратами....

view counter

Статьи

#СтопХолодомор: партійці «Нашого краю» вимагають справедливі ціни на газ та опалення
Сегодня 09:51
Обещанного 7 лет ждут?
Вчера 14:14
«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах ®
Вчера 12:49
Поліція нагадує про заборону спалювання сухої рослинності та попереджає про відповідальність
Вчера 09:57
Коммунальный футбол: быть или не быть? (обновляется)
05.10.2021 20:12
Головний інфекціоніст Сумщини про ризики інфікування та профілактика захворювання на COVID-19 (відео)
05.10.2021 14:12
Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Кино Планета Кіно
16.20; 22.15
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Кино Планета Кіно
19.30 (11.10.2021 - 19.00 на англ. з укр. субтитрами)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 14.20; 18.45; 21.30
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.30; 16.15; 18.05
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Кино Планета Кіно
17.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.