На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 845 человек: 9 умерло

По состоянию на 8 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 87 030 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1488 летальных случая, за прошедшие сутки - 9 (Ахтырский р-н - 3, Сумской р-н - 6).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 80 019 человек, из них за минувшие сутки - 236 (Конотопский р-н - 55, Ахтырский р-н - 62, Роменский р-н - 19, Сумской р-н - 87, Шосткинский р-н - 13).
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