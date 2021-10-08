На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 845 человек: 9 умерло COVID-19 подтвердили у 845 человек (Конотопский р-н - 51, Ахтырский р-н - 179, Роменский р-н - 48, Сумской р-н - 479, Шосткинский р-н - 88).

По состоянию на 8 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 87 030 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1488 летальных случая, за прошедшие сутки - 9 (Ахтырский р-н - 3, Сумской р-н - 6).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 80 019 человек, из них за минувшие сутки - 236 (Конотопский р-н - 55, Ахтырский р-н - 62, Роменский р-н - 19, Сумской р-н - 87, Шосткинский р-н - 13).