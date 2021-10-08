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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумщина приближается к ковидному рекорду

За пятницу на Сумщине подтверждено 845 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Рекорд был весной этого года – больше 1 тысячи случаев за сутки.

В Украине – 16 362 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1553 ребенка и 431 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3526 человек; летальных случаев - 241; выздоровели - 4720 человек; осуществлено тестирований за сутки - 106869 (в частности методом ПЦР - 53211, методом ИФА - 10100), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43558.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 514 005 человек; выздоровели – 2 282 482; летальных исходов – 58 081; проведено ПЦР-тестов – 13 164 600.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 721 случай;

- Винницкая область - 302 случая;

- Волынская область - 395 случаев;

- Днепропетровская область - 1345 случаев;

- Донецкая область - 949 случаев;

- Житомирская область - 550 случаев;

- Закарпатская область - 149 случаев;

- Запорожская область - 808 случаев;

- Ивано-Франковская область - 381 случай;

- Киевская область - 525 случаев;

- Кировоградская область - 103 случая;

- Луганская область - 658 случаев;

- Львовская область - 1237 случаев;

- Николаевская область - 342 случая;

- Одесская область - 1418 случаев;

- Полтавская область - 574 случая;

- Ровенская область - 562 случая;

- Сумская область - 845 случаев;

- Тернопольская область - 614 случая;

- Харьковская область - 1025 случаев;

- Херсонская область - 716 случаев;

- Хмельницкая область - 608 случаев;

- Черкасская область - 582 случая;

- Черновицкая область - 611 случаев;

- Черниговская область - 342 случая.

Общество Коронавирус
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