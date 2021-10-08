Сумщина приближается к ковидному рекорду

Рекорд был весной этого года – больше 1 тысячи случаев за сутки.
В Украине – 16 362 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1553 ребенка и 431 медработник.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 3526 человек; летальных случаев - 241; выздоровели - 4720 человек; осуществлено тестирований за сутки - 106869 (в частности методом ПЦР - 53211, методом ИФА - 10100), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43558.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 514 005 человек; выздоровели – 2 282 482; летальных исходов – 58 081; проведено ПЦР-тестов – 13 164 600.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 721 случай;
- Винницкая область - 302 случая;
- Волынская область - 395 случаев;
- Днепропетровская область - 1345 случаев;
- Донецкая область - 949 случаев;
- Житомирская область - 550 случаев;
- Закарпатская область - 149 случаев;
- Запорожская область - 808 случаев;
- Ивано-Франковская область - 381 случай;
- Киевская область - 525 случаев;
- Кировоградская область - 103 случая;
- Луганская область - 658 случаев;
- Львовская область - 1237 случаев;
- Николаевская область - 342 случая;
- Одесская область - 1418 случаев;
- Полтавская область - 574 случая;
- Ровенская область - 562 случая;
- Сумская область - 845 случаев;
- Тернопольская область - 614 случая;
- Харьковская область - 1025 случаев;
- Херсонская область - 716 случаев;
- Хмельницкая область - 608 случаев;
- Черкасская область - 582 случая;
- Черновицкая область - 611 случаев;
- Черниговская область - 342 случая.
На сегодня в Сумской области превышены 4 из 6 индикаторов определения уровней эпидемической опасности....
COVID-19 подтвердили у 845 человек (Конотопский р-н - 51, Ахтырский р-н - 179, Роменский р-н - 48, Сумской р-н -...
COVID-19 подтвердили у 674 человек (Конотопский р-н - 85, Ахтырский р-н - 84, Роменский р-н - 67, Сумской р-н -...
До 14 увеличили на Сумщине количество больниц, которые оказывают помощь при лечении COVID-19....
Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко во время брифинга по ситуации с СОVID-19 в Сумской области и проведения...