Сегодня исполком рассмотрит повышение стоимости проезда в маршрутках Сегодня, 8 октября, состоится внеочередное заседание исполкома Сумского горсовета.

На повестке дня в том числе рассмотрение проекта решения о повышении стоимости проезда в маршрутках, автобусах и троллейбусах.

Напомним: маршрутчики месяц назад вышли с предложением повысить стоимость проезда до 10 грн (5 грн для младших школьников). С тез пор, правда, стоимость газа на заправках повысилась еще больше, так что не исключено, что тариф вырастет еще больше.

КП «Электроавтотранс» хочет повысить тарифы до 9 и 10 грн в автобусах и троллейбусах соответственно.