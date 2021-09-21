Сегодня исполком рассмотрит повышение стоимости проезда в маршрутках

На повестке дня в том числе рассмотрение проекта решения о повышении стоимости проезда в маршрутках, автобусах и троллейбусах.
Напомним: маршрутчики месяц назад вышли с предложением повысить стоимость проезда до 10 грн (5 грн для младших школьников). С тез пор, правда, стоимость газа на заправках повысилась еще больше, так что не исключено, что тариф вырастет еще больше.
КП «Электроавтотранс» хочет повысить тарифы до 9 и 10 грн в автобусах и троллейбусах соответственно.
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