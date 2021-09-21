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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:24903

Сегодня исполком рассмотрит повышение стоимости проезда в маршрутках

Сегодня, 8 октября, состоится внеочередное заседание исполкома Сумского горсовета.

На повестке дня в том числе рассмотрение проекта решения о повышении стоимости проезда в маршрутках, автобусах и троллейбусах.

Напомним: маршрутчики месяц назад вышли с предложением повысить стоимость проезда до 10 грн (5 грн для младших школьников). С тез пор, правда, стоимость газа на заправках повысилась еще больше, так что не исключено, что тариф вырастет еще больше.

КП «Электроавтотранс» хочет повысить тарифы до 9 и 10 грн в автобусах и троллейбусах соответственно.

Экономика Повышение тарифов Подорожание проезда
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