В Стецьковке предлагают переименовать улицу В с. Стецьковка Сумской городской ТГ предлагают переименовать улицу Пионерскую.

Управление архитектуры и градостроительства объявило о общественное обсуждение по такого переименования.

Предлагается изменить название улицы Пионерская в селе Стецьковка, которая не была переименована в порядке, установленном Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

В управлении ждут предложения и замечания жителей общины до 7 декабря включительно.

Подавать такие в письменном формате можно на почтовый адрес: г. Сумы, ул. Воскресенская, 8А и на адрес электронной почты: arh@smr.gov.ua.

23 октября в 10:00 планируется провести общественные слушания по адресу: с. Стецьковка, улица Пионерская, 1 (возле детского сада).

Результаты общественного обсуждения будут обнародованы до 21 декабря на Информационном портале Сумского городского совета.

Решение по изменению названия улицы будет принимать Сумской городской совет.

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