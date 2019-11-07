В Стецьковке предлагают переименовать улицу

Управление архитектуры и градостроительства объявило о общественное обсуждение по такого переименования.
Предлагается изменить название улицы Пионерская в селе Стецьковка, которая не была переименована в порядке, установленном Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».
В управлении ждут предложения и замечания жителей общины до 7 декабря включительно.
Подавать такие в письменном формате можно на почтовый адрес: г. Сумы, ул. Воскресенская, 8А и на адрес электронной почты: arh@smr.gov.ua.
23 октября в 10:00 планируется провести общественные слушания по адресу: с. Стецьковка, улица Пионерская, 1 (возле детского сада).
Результаты общественного обсуждения будут обнародованы до 21 декабря на Информационном портале Сумского городского совета.
Решение по изменению названия улицы будет принимать Сумской городской совет.
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