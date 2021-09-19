В Сумах подозревают замначальника полиции в подстрекательстве к даче взятки

По данным следствия, полицейский заверил местного жителя, в отношении которого расследовалось уголовное производство, что он сможет договориться с правоохранителями об уменьшении ответственности, однако за это им необходимо передать 5000 долларов США. Уже через несколько дней во время следующей встречи полицейский сообщил, что такая «услуга» будет стоить уже 7000 долларов США. При этом полицейский никаких действий по влиянию на ход расследования вышеупомянутого уголовного производства не совершал.
В настоящее время решается вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемой должности.
Досудебное расследование осуществляется следователями четвертого следственного отдела (с дислокацией в г. Сумы) Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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