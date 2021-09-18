На Сумщине 42% госпитализированных больных COVID-19 в тяжелом состоянии

Из 511 пациентов стационара 218 в тяжелом состоянии (42,7%). 27 больных находятся на аппарате ИВЛ.
Она призвала вакцинироваться от болезни: «Вакцинация - это прежде всего защита вас и ваших близких от того, что может принести тяжелая форма заболевания. Ведь недели в реанимации, которые может провести человек с тяжелой формой COVID-19, это всегда испытание для близких этого человека».
Чиновница сообщила, что сейчас на Сумщине полный доступ к вакцинам против коронавируса, есть даже выбор, какой вакциной прививать.
На данный момент в области есть 12 931 доз вакцины CORONAVAC, 13418 доз COMIRNATY ™ (PFIZER) и 78 280 доз ASTRAZENECA. Они одинаково утверждены Всемирной организацией здравоохранения и признаются в цивилизованном мире. Доступ к вакцинам - максимально облегчен. Абсолютно реально сделать прививку в удобное время в рядом со своим местом жительства.
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