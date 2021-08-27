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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские легкоатлеты отличились на чемпионате Украины

25-26 августа в Ивано-Франковске проходил Командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди ДЮСШ и СДЮШОР (2004 г.р. и младше).

В соревнованиях приняли участие более 500 участников из всех регионов Украины, которые представляли 54 спортшколы. Среди них и 5 с Сумщины. Причем областная ДЮСШ заняла второе место среди всех ДЮСШ. Роменская школа была десятой, ДЮСШ Сумского района – 16-й, Ахтырская – 23-й, Великописаревская – 40-й. среди областей Сумщины заняла третье место, отпустив вперед только Житомирщину и Киев.

В личном зачете победителями стали:

- Эдуард Кравченко в спортивной ходьбе на 5000 м;

- Никита Маслюк в беге на 100 м;

- Максим Романов в беге на 400 м;

- эстафетная команда 100+200+300+400 м (Михаил Ковш, Никита Костецкий, Никита Маслюк и Максим Романов).

Вторые места заняли:

- Диана Гончаренко в беге на 100 м;

- Анжелика Рачковская в беге на 200 м;

- Инна Рыбалка в беге на 400 м с барьерами;

- Александр Титаренко в метании диска;

- Вадим Шевченко в спортивной ходьбе на 5000 м;

- Никита Маслюк в прыжках в длину;

- - эстафетная команда 100+200+300+400 м (Диана Гончаренко, Иванна Полежай, Анжелика Рачковская и Инна Рыбалка).

Спорт Легкая атлетика
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