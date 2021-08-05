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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские лыжники отличились на чемпионате Украины

23-26 сентября в Чернигове состоялся чемпионат Украины по лыжероллерам среди взрослых и юниоров.

Спортсмены соревновались в гонке классическим и свободным стилями, а также кроссе.

Среди победителей и призеров были и представители Сумщины. Чемпионами стали: Марина Анцибор в гонке свободным стилем, Юлия Кроль и Алексей Красовский – в гонке классическим стилем среди взрослых и Анастасия Никон среди юниоров в классике.

В гонке свободным стилем «серебро» у Юлии Кроль, «бронза» у юниора Дмитрия Романченко и Марины Анцибор в классике.

Спорт Лыжероллеры
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