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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанка выиграла чемпионат Украины по бегу на милю

26 сентября в Черновцах прошел традиционный забег «Буковинская миля».

В его рамках разыграли чемпионат Украины в беге на 1 милю.

Среди женщин первенствовала неувядающая уроженка Сум Анна Мищенко, которая живет и тренируется в Харькове. Ее результат 5 минут 18 секунд оказался лучшим.

К сожалению, других сумчан на чемпионате замечено не было.

Спорт Легкая атлетика
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