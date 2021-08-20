Сумчанка выиграла чемпионат Украины по бегу на милю

В его рамках разыграли чемпионат Украины в беге на 1 милю.
Среди женщин первенствовала неувядающая уроженка Сум Анна Мищенко, которая живет и тренируется в Харькове. Ее результат 5 минут 18 секунд оказался лучшим.
К сожалению, других сумчан на чемпионате замечено не было.
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