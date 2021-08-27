В Сумах состоится форум «Большая стройка: дороги»

В рамках форума участников ждет знакомство с объектами «Большого строительства», выступление руководства облгосадминистрации, ученых, юристов, презентация новейших технологий в дорожном строительстве и тому подобное.
Начнется форум в 11.00 с оcмотра участка автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, которая ремонтируется в рамках программы «Большая стройка».
Продолжение форума состоится в Сумском национальном аграрном университете.
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