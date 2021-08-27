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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах состоится форум «Большая стройка: дороги»

Форум состоится 28 сентября на базе строительного факультета Сумского национального аграрного университета при участии Министерства инфраструктуры, Национального агентства автомобильных дорог, ГП «ГосдорНИИ им. М.П. Шульгина» (г. Киев), руководства Сумской облгосадминистрации, представителей соседних областей, предприятий отрасли дорожного строительства.

В рамках форума участников ждет знакомство с объектами «Большого строительства», выступление руководства облгосадминистрации, ученых, юристов, презентация новейших технологий в дорожном строительстве и тому подобное.

Начнется форум в 11.00 с оcмотра участка автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, которая ремонтируется в рамках программы «Большая стройка».

Продолжение форума состоится в Сумском национальном аграрном университете.

Общество Большая стройка Ремонт дорог Форум
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