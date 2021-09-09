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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:5990

В Сумах пьяный таксист пытался откупиться от копов (видео)

Поздно вечером на улице Леваневского водитель автомобиля Volkswagen Passat двигался с включенной аварийной сигнализацией.

Увидев служебный транспортное средство патрульных, попросил их остановиться.

Уже с первых минут общения стражи порядка поняли, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения, которое водитель прошел на месте остановки, это подтвердило. Прибор зафиксировал 2,66 промилле алкоголя, что более чем 13 раз превышает допустимую норму. Поэтому инспекторы составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Свою просьбу мужчина так и не смог четко сформулировать. Далее водитель открыто предложил «рассчитаться». А когда полицейские предупредили его об уголовной ответственности, попросил ручку, лист бумаги и написал на нем сумму. На замечание инспекторов водитель не реагировал.

По факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем
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