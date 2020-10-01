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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:57321

На выходных на Сумщине ожидается изменение погоды

На выходных на Сумщине ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха.

25 сентября: Облачно, дождь, ночью и утром слабый туман. Ветер западный 5-10 м / с. Температура ночью +5о+ 10 °, днем +11о. + 16 °.

26 сентября: Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью +5о + 10 °, днем +11о + 16 °.

27 сентября: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 5-10 м / с. Температура ночью +3о + 8 °, днем +10о+ 15 °, сообщает Сумской гидрометцентр.

Общество Погода
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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