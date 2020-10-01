На выходных на Сумщине ожидается изменение погоды На выходных на Сумщине ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха.

25 сентября: Облачно, дождь, ночью и утром слабый туман. Ветер западный 5-10 м / с. Температура ночью +5о+ 10 °, днем +11о. + 16 °.

26 сентября: Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью +5о + 10 °, днем +11о + 16 °.

27 сентября: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 5-10 м / с. Температура ночью +3о + 8 °, днем +10о+ 15 °, сообщает Сумской гидрометцентр.