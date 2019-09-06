На Сумщине на таможне изъяли 1,5 тонны товаров на полмиллиона Пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу товаров стоимостью свыше 500 тыс. грн.

23 сентября сотрудниками таможенного поста «Бачевск» Сумской таможни совместно с сотрудниками СБУ выявлен факт перемещения через таможенную границу Украины незадекларованного товара (запчасти автомобильные, одежда, печенье) на общую сумму свыше 500 тыс. грн и общим весом около 1,5 т.

По данному факту открыто производство по трем протоколам о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров).

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости этих товаров с их конфискацией.