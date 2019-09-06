На Сумщине на таможне изъяли 1,5 тонны товаров на полмиллиона

23 сентября сотрудниками таможенного поста «Бачевск» Сумской таможни совместно с сотрудниками СБУ выявлен факт перемещения через таможенную границу Украины незадекларованного товара (запчасти автомобильные, одежда, печенье) на общую сумму свыше 500 тыс. грн и общим весом около 1,5 т.
По данному факту открыто производство по трем протоколам о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров).
Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости этих товаров с их конфискацией.
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