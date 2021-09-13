Сумские хоккеистки готовятся к Кубку Европейских чемпионов МСК «Сумчанка» готовится к соревнованиям Кубка Европейских чемпионов в третьем по силе дивизионе.

С 30 сентября по 3 октября в Праге пройдет EuroHockey Club Challenge I 2021 Women, участие в которых примут шесть европейских команд из Италии, Литвы, Швейцарии, Чехии и Украины.

МСК «Сумчанка» сыграет в группе «А». Первая игра состоится 30 сентября против итальянской команды «Amsicora ASD», за которую выступают три воспитанницы сумского хоккея Марина Виноградова, Марина Хилько и Алина Фадеева. Вторая – 1 октября против литовской Šiauliai Ginstrektė ŠSG. Лучшие две команды группы выходят в полуфиналы, победители которых сразу попадают в высший дивизион.