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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские хоккеистки готовятся к Кубку Европейских чемпионов

МСК «Сумчанка» готовится к соревнованиям Кубка Европейских чемпионов в третьем по силе дивизионе.

С 30 сентября по 3 октября в Праге пройдет EuroHockey Club Challenge I 2021 Women, участие в которых примут шесть европейских команд из Италии, Литвы, Швейцарии, Чехии и Украины.

МСК «Сумчанка» сыграет в группе «А». Первая игра состоится 30 сентября против итальянской команды «Amsicora ASD», за которую выступают три воспитанницы сумского хоккея Марина Виноградова, Марина Хилько и Алина Фадеева. Вторая – 1 октября против литовской Šiauliai Ginstrektė ŠSG. Лучшие две команды группы выходят в полуфиналы, победители которых сразу попадают в высший дивизион.

Спорт Кубок европейских чемпионов по хоккею на траве МСК Сумчанка Хоккей на траве
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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