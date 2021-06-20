На Сумщине из колодца достали труп человека

На указанное место происшествия немедленно выехало дежурное спасательное отделение под руководством Сергея Шебеди. С помощью альпинистского снаряжения, и средств защиты органов дыхания и кожи роменские спасатели достали тело погибшего человека.
Причины трагического случая выясняют правоохранительные органы.
Трагически погиб директор Белопольского машзавода Николай Сердюк....
Парня с ожогами более 50 процентов тела госпитализирован в Кролевецкую больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое....
Шосткинец утонул в столице, приехав отдохнуть с друзьями на озеро....
Трагедия произошла посреди минувшей недели...
Несчастный случай произошел вчера, 19 июня....