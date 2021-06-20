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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:14336

На Сумщине из колодца достали труп человека

Сегодня, 23 сентября, в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины от дежурного отдела Национальной полиции поступило сообщение о том, что в колодце хутора Великая Лука Сынивской ОТГ Роменского района обнаружено тело мужчины.

На указанное место происшествия немедленно выехало дежурное спасательное отделение под руководством Сергея Шебеди. С помощью альпинистского снаряжения, и средств защиты органов дыхания и кожи роменские спасатели достали тело погибшего человека.

Причины трагического случая выясняют правоохранительные органы.

Общество Несчастный случай
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