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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:57

На Сумщине еще 7 летальных случаев от коронавируса (подробности)

На Сумщине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 297 человек.

COVID-19 подтвердили у 297 человек (Конотопский р-н - 16, Ахтырский р-н - 96, Роменский р-н - 43, Сумской р-н - 123, Шосткинский р-н - 19).

По состоянию на 23 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 81 680 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1401 летальный случай, за минувшие сутки - 7 (Конотопский р-н - 1, Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 4).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 390 человек, из них за минувшие сутки - 100 (Конотопский р-н - 25, Ахтырский р-н - 6, Роменский р-н - 6, Сумской р-н - 35, Шосткинский р-н- 28).

Общество Коронавирус
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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