На Сумщине еще 7 летальных случаев от коронавируса (подробности)

COVID-19 подтвердили у 297 человек (Конотопский р-н - 16, Ахтырский р-н - 96, Роменский р-н - 43, Сумской р-н - 123, Шосткинский р-н - 19).
По состоянию на 23 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 81 680 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1401 летальный случай, за минувшие сутки - 7 (Конотопский р-н - 1, Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 4).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 390 человек, из них за минувшие сутки - 100 (Конотопский р-н - 25, Ахтырский р-н - 6, Роменский р-н - 6, Сумской р-н - 35, Шосткинский р-н- 28).
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