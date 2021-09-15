Сумская «Барса» сыграла вничью с харьковчанами

В группе 2 первой лиги команда ФЦ "Барса" (Сумы) принимала «ХФКС» (Харьков). Поединок завершился с ничейным счетом 1:1. Голами отличились: Сметаненко Александр, 76 - Шпирный Роман, 59.
После трех туров у сумчан 5 очков и шестое место в группе.
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