На Сумщине задержали группу гастролеров, совершивших разбойное нападение на пенсионеров

О преступлении в полицию сообщила жительница села Хухра Ахтырского района. Она рассказала, что неизвестные ворвались к ее пожилым соседям и, применив насилие, завладели их имуществом.
Выездом на место происшествия установлено, что около 3:00 утра в дом пенсионеров ворвались неизвестные мужчины в медицинских масках. Злоумышленники сначала применили слезоточивый газ к супругам, а потом избили 72-летнего мужчину и забрали у стариков 13000 гривен. После чего скрылись в неизвестном направлении.
Правоохранители открыли уголовное производство по данному факту и сразу начали поиски злоумышленников.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские« по горячим следам »установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 54, 43, 28 и 20-ти летний жители и Черниговской области», - отметил глава полиции Сумщины Александр Анохин.
Во время проведения обыска по местам их проживания сотрудники полиции обнаружили и изъяли вещественные доказательства: часть денежных средств, обувь и автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.
Следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры мужчинам уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». За содеянное им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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