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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:471221

На Сумщине еще 5 смертей от коронавируса: 139 новых случаев заболевания (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 139 человек.

COVID-19 подтвердили у 139 человек (Конотопский р-н – 28, Ахтырский р-н – 27, Роменский р-н - 29, Сумской р-н - 47, Шосткинский р-н - 8 ).

По состоянию на 21 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 81 176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1392 летальных, за прошедшие сутки - 5 (Роменский р-н - 2, Сумский р-н - 2, Шосткинский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 233 человек, из них за минувшие сутки - 43 (Ахтырский р-н - 10, Роменский р-н - 2, Сумской р-н – 18, Шосткинский р-н - 13).

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Общество Коронавирус
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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