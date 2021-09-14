В Сумах коммунальный автобус снова будет ездить через центр Со вторника, 21 сентября, коммунальный автобус № 67 будет возить пассажиров по привычной схеме, то есть через Покровскую площадь.

А не через ул. Героев Сумщины. Вместе с тем, маршрут продлен до ул. Косовщинской.

Напомним: в августе с целью изучения спроса, было частичной изменена схема следования автобуса № 67, сообщили в КП «Электроавтотранс».