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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 21:04428

В Сумах коммунальный автобус снова будет ездить через центр

Со вторника, 21 сентября, коммунальный автобус № 67 будет возить пассажиров по привычной схеме, то есть через Покровскую площадь.

А не через ул. Героев Сумщины. Вместе с тем, маршрут продлен до ул. Косовщинской.

Напомним: в августе с целью изучения спроса, было частичной изменена схема следования автобуса № 67, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Общество
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