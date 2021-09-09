Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Временно прекращено водоснабжение по адресам: ул. Люблинская 1, 2, 5, 6, 10, ул. Ильинская 12, 12/1, 12/2, ул. Садовая 33.
После завершения аварийно-ремонтных работ централизованное водоснабжение будет восстановлено.
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в связи с ремонтом водопровода на ул. 1-я Оболонская....
Для проведения ремонтных работ по замене насосного оборудования Лучанского водозабора в ночь с 14 на 15 сентября будет приостановлена работа...
Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение по проспекту Курский....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....