В Сумах перекрыли дорогу Сегодня, 17 сентября, с 10 утра сумчане перекрыли улицу Вячеслава Чорновола.

Утром 17 сентября в Сумах устроили акцию протеста. Люди перекрыли перекресток улиц Черновола-Пушкина и требовали прекратить там движение грузовиков.

На протест вышли жители окрестных домов. По их словам, из-за движения грузовых машин разрушается их жилье, сообщает Суспільне.

Они назвали акцию предупредительной. Люди ходили вдоль пешеходного перехода в течение пяти минут.

В общем собрали 256 подписей против курсирования грузовиков этим направлением.

К протестующим приехал мэр Александр Лысенко и директор сумского департамента инфраструктуры Александр Журба…