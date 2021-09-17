В Сумах перекрыли дорогу

Утром 17 сентября в Сумах устроили акцию протеста. Люди перекрыли перекресток улиц Черновола-Пушкина и требовали прекратить там движение грузовиков.
На протест вышли жители окрестных домов. По их словам, из-за движения грузовых машин разрушается их жилье, сообщает Суспільне.
Они назвали акцию предупредительной. Люди ходили вдоль пешеходного перехода в течение пяти минут.
В общем собрали 256 подписей против курсирования грузовиков этим направлением.
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