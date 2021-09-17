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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:031170

В Сумах перекрыли дорогу

Сегодня, 17 сентября, с 10 утра сумчане перекрыли улицу Вячеслава Чорновола.

Утром 17 сентября в Сумах устроили акцию протеста. Люди перекрыли перекресток улиц Черновола-Пушкина и требовали прекратить там движение грузовиков.

На протест вышли жители окрестных домов. По их словам, из-за движения грузовых машин разрушается их жилье, сообщает Суспільне.

Они назвали акцию предупредительной. Люди ходили вдоль пешеходного перехода в течение пяти минут.

В общем собрали 256 подписей против курсирования грузовиков этим направлением.

К протестующим приехал мэр Александр Лысенко и директор сумского департамента инфраструктуры Александр Журба…

Общество Перекрытие дорог
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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