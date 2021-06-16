В Сумах продолжили перекрытие Привокзальной еще на 2 недели

На период перекрытия коммунальный транспорт продолжает курсировать по частично измененной схеме.
Просим пассажиров планировать маршруты поездок заранее и с учетом изменений, сообщает КП «Электроавтотранс».
Напомним: на прошлой неделе в КП «Дорремстрой» обещали, что уже на этой залатают яму.
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