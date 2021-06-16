Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:50187

В Сумах продолжили перекрытие Привокзальной еще на 2 недели

Ремонтные работы ООО «Сумытеплоэнерго» по ул. Привокзальная продолжены до 25 октября.

На период перекрытия коммунальный транспорт продолжает курсировать по частично измененной схеме.

Просим пассажиров планировать маршруты поездок заранее и с учетом изменений, сообщает КП «Электроавтотранс».

Напомним: на прошлой неделе в КП «Дорремстрой» обещали, что уже на этой залатают яму.

Фото
Общество Перекрытие дорог Ремонт труб
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосети
20.09.2021 10:00

В Сумах ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосети

20 сентября ООО «Сумытеплоэнерго» приступает к выполнению работ по модернизации участка магистральной тепловой сети по ул. Привокзальной от ТК-113-ТК-115, 2d...

В центре Сум залатали яму после ремонта труб
17.09.2021 15:31

В центре Сум залатали яму после ремонта труб

ООО «Сумытеплоэнерго» сообщает о завершении ремонтных работ на участке тепловой сети на проезжей части дороги по ул. Гагарина....

В Сумах перекрыли дорогу
17.09.2021 11:03

В Сумах перекрыли дорогу

Сегодня, 17 сентября, с 10 утра сумчане перекрыли улицу Вячеслава Чорновола....

В Сумах «Правый сектор» собирается перекрывать дорогу
14.09.2021 17:08

В Сумах «Правый сектор» собирается перекрывать дорогу

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке руководитель Сумской организации «Правого сектора» Сергей Супрун....

Завтра в Сумах перекроют ул. Набережная р. Сумка
16.06.2021 12:02

Завтра в Сумах перекроют ул. Набережная р. Сумка

В четверг, 17 июня, с 6:00 до 22:00 будет перекрыто движение по ул. Набережная р. Сумка в обоих направлениях движения....

Новости

На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 451 человека
Сегодня 09:34
По 10 грн с воскресенья: решение исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках опубликовано
Вчера 18:12
В Сумах продолжили перекрытие Привокзальной еще на 2 недели
Сегодня 22:50
В Сумах сборные Украины и Франции устроили настоящий триллер
Сегодня 19:32
Сумские баскетболисты взяли реванш у днепрян
Сегодня 16:47
В центре Сум протестуют против подорожания проезда в маршрутках
Сегодня 16:39
У Сумах вогнеборці ліквідували пожежу на автомобільній стоянці та врятували 19 транспортних засобів (ВІДЕО)
Сегодня 11:37
Сумчан зовут протестовать против новых тарифов в маршрутках
Сегодня 10:29
«Краснеем»: Сумщина уже превысила показатели по коронавирусу
Сегодня 10:23
На Сумщине сегодня очередное дерби (трансляция)
Сегодня 08:48
Директор ФК «Сумы» родил «концепцию развития» клуба
Вчера 19:57
В чемпионате Сумщины новый чемпион
Вчера 19:23
view counter

Статьи

Які нові медичні послуги можуть отримати пацієнти з розладами психіки і поведінки у Сумській області?
Сегодня 14:16
Е-лікарняний: важливі роз'яснення для пацієнтів
08.10.2021 16:06
Признаки неисправности компрессора холодильника и особенности его замены ®
08.10.2021 14:38
#СтопХолодомор: партійці «Нашого краю» вимагають справедливі ціни на газ та опалення
08.10.2021 09:51
Обещанного 7 лет ждут?
07.10.2021 14:14
«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах ®
07.10.2021 12:49
Поліція нагадує про заборону спалювання сухої рослинності та попереджає про відповідальність
07.10.2021 09:57
Коммунальный футбол: быть или не быть? (обновляется)
05.10.2021 20:12
Головний інфекціоніст Сумщини про ризики інфікування та профілактика захворювання на COVID-19 (відео)
05.10.2021 14:12
Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Кино Планета Кіно
22.15
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Кино Планета Кіно
19.30 (11.10.2021 - 19.00 на англ. з укр. субтитрами)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 14.20; 18.45; 21.30
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.30; 16.15; 18.05
Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.00
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Кино Планета Кіно
17.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.