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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:08182

В Сумах «Правый сектор» собирается перекрывать дорогу

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке руководитель Сумской организации «Правого сектора» Сергей Супрун.

«БУДІВНИЦТВО ТА РУЙНАЦІЯ!

Будь яке будівництво, велике чи не дуже звичайно дуже добре для громади та країни. Але чи потрібно будувати ціною руйнування будинків представників тієї ж громади? Питання до місцевої влади, чи вистачить глузду збудувати нове, та зберегти вже побудоване?» - написал он.

Вопрос касается запрета проезда многотонных грузовиков по ул. Чорновола, из-за чего происходит вибрация и разрушение домов жителей окрестных улиц. Перекрывать движение транспорта будут на перекерстках ул. Чорновола и ул. Пушкина, Степановской и Леонида Быкова.

Общество #?краина #Криминал #Правый Сектор #Медведчук #Аваков Перекрытие дорог
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