В Сумах «Правый сектор» собирается перекрывать дорогу

«БУДІВНИЦТВО ТА РУЙНАЦІЯ!
Будь яке будівництво, велике чи не дуже звичайно дуже добре для громади та країни. Але чи потрібно будувати ціною руйнування будинків представників тієї ж громади? Питання до місцевої влади, чи вистачить глузду збудувати нове, та зберегти вже побудоване?» - написал он.
Вопрос касается запрета проезда многотонных грузовиков по ул. Чорновола, из-за чего происходит вибрация и разрушение домов жителей окрестных улиц. Перекрывать движение транспорта будут на перекерстках ул. Чорновола и ул. Пушкина, Степановской и Леонида Быкова.
В четверг, 17 июня, с 6:00 до 22:00 будет перекрыто движение по ул. Набережная р. Сумка в обоих направлениях движения....
Движение по улице Герасима Кондратьева временно ограничено....
Около 40 человек из села Павловка перекрыли перекресток на ул. Соборная, что у школы №2 в Белополье....
Только что предприниматели, которые перекрыли дорогу в районе универмага «Киев», освободили пешеходный переход....
Сегодня, 6 мая, предприниматели, как и вчера, перекрыли дорогу в районе универмага «Киев»....