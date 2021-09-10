На Сумщине полицейские разыскали отца малолетнего путешественника и вернули ему сына Сумчанка, отправив междугородной маршруткой своего пятилетнего сына из областного центра к отцу, в город Ромны, могла запросто потерять ребенка.

Вечером 16 сентября в полицию позвонил водитель маршрутного такси «Сумы-Киев» и сообщил, что в областном центре к нему подошла неизвестная женщина, которая держала за руку маленького мальчика. Она попросила водителя довезти его до города Ромны, где его на остановке встретит отец, сказав, что тот обо всем знает. Но в Ромнах на остановке ребенка никто не ждал. Выждав несколько минут, и, побоявшись оставить мальчика одного, водитель обратился за помощью в полицию.

Прибыв на место, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Раменского районного отдела полиции, пообщавшись с мальчиком, выяснили, что дом отца находится где-то неподалеку. Однако адрес ребенок не знал, и даже никакой записки с адресом или номером телефона отца не было. Поэтому полицейские посадили мальчика в служебный автомобиль и поехали искать его дом. Поездив с полчаса по улицам, правоохранители наконцец завернули в нужный переулок, и ребенок узнал родительский дом. Однако отца дома не было, с ним полицейские связались уже через соседей.

Как выяснилось, отец мальчика просто поздно увидел в телефоне сообщение о том, что к нему на маршрутке едет сын. Когда же бросился, то было уже поздно. Мужчина поблагодарил полицейским за помощь, а те провели с ним профилактическую беседу.

Полиция советует родителям с детства научить детей запомнить свое имя и фамилию, имена своих близких людей и адрес проживания. Ответственно относиться к безопасности своих малолетних детей, не оставлять их наедине ни дома, ни на улице, и не создавать ситуаций, которые могут завершиться трагически, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.