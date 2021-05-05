Завтра в Сумах перекроют ул. Набережная р. Сумка В четверг, 17 июня, с 6:00 до 22:00 будет перекрыто движение по ул. Набережная р. Сумка в обоих направлениях движения.

Троллейбусы № 15 и 15А, и автобусы № 58А, 62 будут осуществлять объезд по ул. Горького. Курсирование коммунального транспорта по частично измененной схеме связано с проведением ремонтных работ, которые проводят работники КП «Дорремстрой», сообщает КП «Электроавтотранс».