Троллейбусы № 15 и 15А, и автобусы № 58А, 62 будут осуществлять объезд по ул. Горького.
Курсирование коммунального транспорта по частично измененной схеме связано с проведением ремонтных работ, которые проводят работники КП «Дорремстрой», сообщает КП «Электроавтотранс».
Движение по улице Герасима Кондратьева временно ограничено....
Около 40 человек из села Павловка перекрыли перекресток на ул. Соборная, что у школы №2 в Белополье....
Только что предприниматели, которые перекрыли дорогу в районе универмага «Киев», освободили пешеходный переход....
Сегодня, 6 мая, предприниматели, как и вчера, перекрыли дорогу в районе универмага «Киев»....
Сегодня, 5 мая, около 10.45 предприниматели, которым запрещают работать в «красной зоне», перекрыли дорогу на покровской пл. в районе универмага...