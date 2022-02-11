На Сумщине перекрыли трассу Сумы – Киев

Они называют себя обманутыми арендаторами земли в селе Камышанка Ахтырского района, пишет Суспільне. Несколько десятков людей ходят по нерегулируемому пешеходному переходу, не пропуская транспорт.
Ремонтные работы ООО «Сумытеплоэнерго» по ул. Привокзальная продолжены до 25 октября....
Сегодня, 17 сентября, с 10 утра сумчане перекрыли улицу Вячеслава Чорновола....
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке руководитель Сумской организации «Правого сектора» Сергей Супрун....
В четверг, 17 июня, с 6:00 до 22:00 будет перекрыто движение по ул. Набережная р. Сумка в обоих направлениях движения....
Движение по улице Герасима Кондратьева временно ограничено....