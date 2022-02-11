На Сумщине перекрыли трассу Сумы – Киев Сегодня, 11 февраля, в Ромнах люди перекрыли трассу Сумы-Киев.

Они называют себя обманутыми арендаторами земли в селе Камышанка Ахтырского района, пишет Суспільне. Несколько десятков людей ходят по нерегулируемому пешеходному переходу, не пропуская транспорт.