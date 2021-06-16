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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:34364

Чем закончилось перекрытие трассы Сумы – Киев в Ромнах?

С 9 утра около 15 человек ходили по пешеходному переходу. Легковые автомобили объезжали по близлежащим улицам. Грузовые автомобили остановились.

Они считают, что агрофирма подделала их дополнительные соглашения к договорам об аренде земли и продлила срок аренды на 10 лет. Люди хотят возделывать свои земли самостоятельно , сообщает Суспільне.

Участники акции рассказали, что агрофирма «Агробизнес ТСК», зарегистрированная в селе Сакуниха, арендовала их земли. Договоры аренды должны были закончиться 1 января, но фирма, по мнению людей, подделала дополнительные соглашения, продлив договоры аренды до 2023 года.

Они рассказали, что написали заявления в полицию. Решили привлекать внимание к проблеме перекрытием трасс, потому что, по их мнению, рассмотрение дела затягивается.

Адвокат участников акции Вадим Коваленко рассказал, что всего у него по этому делу 120 клиентов.

В 10:30 акцию протеста с перекрытием дорого прекратили. Участники пошли в Роменскую администрацию. Там должно начаться заседание сессии районного совета.

Адвокат протестующих, выступая во время сессии райсовета, сказал, что полиция провела обыски у регистратора, а через две недели - в агрофирме.

На сессии присутствовало 25 из 38 депутатов. По этому делу они проголосовали за два решения. Во-первых, обратиться в областное управление полиции с требованием беспристрастного расследования данного дела. Во-вторых, обратиться в Главное управление юстиции в Сумской области с требованием проведения проверки по законности действий регистратора, занимавшегося этим делом.

Общество Агробизнес TSK Перекрытие дорог
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